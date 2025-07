A Portici nel bene confiscato alla camorra festa-incontro con i familiari delle vittime dei clan

“Radici, Rinnovare, Realizzare”, tre parole chiave per festeggiare i 20 anni della ComunitĂ del Collegamento, oggi, martedì 15 luglio, alle ore 17, nella Dèpendance di Villa Fernandes di Portici, bene confiscato alla camorra. SarĂ una festa-incontro con i familiari delle vittime innocenti della camorra, ex magistrati, sacerdoti anticamorra, rappresentanti istituzionali, sindacali e di associazioni e volontari che coinvolge anche i cittadini di Portici per ricordare le attivitĂ di Collegamento contro le camorre e la non violenza per mantenere alta la soglia di attenzione sui fenomeni di criminalitĂ diffusa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it