Mondiali di nuoto allarme a Singapore | acqua scadente le 10km a rischio

Lo smaltimento illegale di rifiuti da parte di qualche nave ha reso impraticabili le acque di Palawan Beach dove si sono moltiplicati i microrganismi dannosi: valori fino a quattro volte oltre la norma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiali di nuoto, allarme a Singapore: acqua scadente, le 10km a rischio

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Nuoto, Thomas Ceccon ritocca il personale e stacca il pass per i Mondiali anche nei 100 farfalla! - Thomas Ceccon firma un’altra vittoria ai Campionati Australiani Open, imponendosi anche nei 100 farfalla, gara in cui ritocca il primato personale, abbassandolo a 51?26 (il precedente era di 51?38), e stacca il pass, il quarto complessivo, per i Mondiali di Singapore, dopo quelli già centrati per i 200 dorso, per i 100 dorso, e per la staffetta 4×100 stile libero.

Mondiali nuoto, a Singapore allarme per l'acqua: rinviata la 10 km femminile, valori quattro volte superiori alla norma - Non c'è pace per il nuoto di fondo, che rivive i problemi affrontati ai Giochi di Parigi con la Senna. Segnala msn.com

Mondiali, Singapore come Parigi: rinviata la 10 km di fondo, allarme sulla qualità dell’acqua. Attesa per Paltrinieri - Mondiali di nuoto a Singapore, rinviata la prima prova in acque libere: allarme sull'acqua e per la sicurezza delle atlete. Da sport.virgilio.it