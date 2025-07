Jannik Sinner e la presunta fuga d’amore dopo il trionfo a Wimbledon | chi è la modella danese Laila Hasanovic

Con la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner ha scritto un nuovo capitolo nella storia del tennis italiano, diventando il primo azzurro a conquistare il prestigioso torneo sull’erba londinese. Un traguardo che è arrivato dopo la parentesi più diffcile della sua breve carriera, ma che ha confermando il 23enne altoatesino al vertice del tennis mondiale. Ma, come spesso accade, insieme ai riflettori sportivi si accendono anche quelli più discreti della vita privata. Chi è Laila Hasanovic. Durante le due settimane a Wimbledon, tra le tribune del Centre Court è stata notata più volte Laila Hasanovic, modella danese classe 2000, già conosciuta nel mondo dello sport. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - wimbledon - presunta

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

La presunta fidanzata di Jannik Sinner, Laila Hasanovic? Ecco la modella che sta facendo girare la testa a Wimbledon Vai su Facebook

Jannik Sinner e la presunta fuga d'amore dopo il trionfo a Wimbledon: chi è la modella danese Laila Hasanovic; Jannik Sinner, “fuga d’amore segreta” con Laila Hasanovic dopo Wimbledon; Fuga d'amore per Sinner? Dopo Wimbledon l'aereo vola verso... Laila Hasanovic.

Sinner e Laila Hasanovic, fuga d'amore dopo Wimbledon? La modella sugli spalti e il volo segreto: chi è la (presunta) fidanzata del campione - Con la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner si è definitivamente consacrato re del tennis mondiale. Si legge su msn.com

Sinner e Laila Hasanovic, fuga romantica dopo Wimbledon? Gli scatti rubati della modella sugli spalti: chi è la (presunta) fidanzata del campione - Con la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner si è definitivamente consacrato re del tennis mondiale. Come scrive msn.com