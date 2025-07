Detrazione fiscale 2025 spese per nipoti fratelli generi e suoceri | ecco cosa cambia nel 2025

Novità in arrivo per le detrazioni fiscali su oneri e spese sanitarie e scolastiche a favore di nipoti e altri discendenti i linea retta, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri, purché a carico e conviventi. I nuovi benefici fiscali consentono di detrarre nella dichiarazione dei redditi le relative spese sostenute dal contribuente. È quanto si prevede nello schema del decreto correttivo esaminato in via preliminare nella giornata del 14 luglio 2025. Il provvedimento rivede e integra le norme in materia di Irpef, internazionalità e riscossione. Con le nuove regole in arrivo, il governo cerca di ridurre il peso fiscale sui ceti medi e su chi produca i redditi più bassi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

