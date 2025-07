Torre Annunziata blitz anticamorra | emesse dal gip 17 misure cautelari

Sono 17 le misure cautelari eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata al termine di una indagine coordinata dalla Dda di Napoli. Figura anche Gemma Donnarumma, moglie del capoclan ergastolano Valentino Gionta, qualche anno fa scarcerata, tra i destinatari della misure cautelari eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata al termine . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Torre Annunziata, blitz anticamorra: emesse dal gip 17 misure cautelari

Blitz anticamorra, in arresto anche la moglie del boss.

Blitz anticamorra a Torre Annunziata, 17 arresti: c'è la moglie del boss Gionta - Figura anche Gemma Donnarumma, moglie del capoclan ergastolano Valentino Gionta, qualche anno fa scarcerata, tra i destinatari delle misure cautelari eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo