Filosofia droni e un' idea | portare nel calcio le teorie degli scacchi Maresca con me iniziò così

Quando l'allenatore del Chelsea campione del mondo era l'assistente di Fulvio Fiorin all'Ascoli in Serie B: "Leggeva tanto, studiava neuroscienze, insieme facevamo video motivazionali. Purtroppo durò poco, c'erano problemi nel club". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Filosofia, droni e un'idea: portare nel calcio le teorie degli scacchi. Maresca con me iniziò così"

In questa notizia si parla di: filosofia - droni - idea - portare

Filosofia, droni e un'idea: portare nel calcio le teorie degli scacchi. Maresca con me iniziò così.

Sanità, droni per portare in emergenza farmaci e organi - Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’intesa con Enac per lo sviluppo della mobilità aerea avanzata: nuove tecnologie per il soccorso medico ... Lo riporta roma.corriere.it

Droni per portare carichi sospesi, Forlì è high tech - Il Resto del ... - "Un ulteriore sviluppo dell’idea di fondo è che si può immaginare anche una flotta di droni. Riporta ilrestodelcarlino.it