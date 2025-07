L' attore zaino in spalla e telefono in mano vede la moglie di un politico saltare la fila a Fiumicino… con scorta al seguito E no stavolta non è fiction

L uca Zingaretti, che non ha l’abitudine di pubblicare video sui social, si è sfogato nelle storie di Instagram per denunciare quanto accaduto all’aeroporto romano Leonardo da Vinci di Fiumicino. Inquadrandosi con il suo telefono, maglietta bianca e zainetto in spalla, il popolare e amato attore e regista dice: «Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire e per andare in vacanza, ho assistito a una scena. C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva “prego, prego”». Luca Zingaretti, dal calcio a Montalbano. guarda le foto Leggi anche › Costa-Gavras: «I politici oggi non capiscono più niente» › Politici su TikTok, ma forse non è il social giusto: la reazione dei ragazzi Una prepotenza che lo ha lasciato sgomento: «Ma io dico, vi chiedo, ma non vi vergognate? – domanda Zingaretti rivolgendosi ai diretti interessati pur senza fare nomi –. 🔗 Leggi su Iodonna.it

