Gudmundsson si apre ed esprime una speranza per quell’ex bianconero | È un grande giocatore è fortussimo e mi ha reso la vita facile Spero di giocarci ancora insieme

Gudmundsson, giocatore della Fiorentina, non vuole che quell’ex Juve lasci Firenze: le parole sono una speranza che verte su quello scenario. Albert Gudmundsson gradirebbe vedere Moise Kean ancora con la maglia della Fiorentina addosso. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’islandese si è lasciato andare a questa speranza che riguarda l’ex Juve. Ecco le sue parole. PAROLE – « Kean è un grande giocatore, l’anno scorso lo ha dimostrato facendo una grande stagione. È fortissimo e mi ha reso la vita facile. Non vedo l’ora di tornare a giocare con lui. Spero di giocarci anche anche quest’anno ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gudmundsson si apre ed esprime una speranza per quell’ex bianconero: «È un grande giocatore, è fortussimo e mi ha reso la vita facile. Spero di giocarci ancora insieme»

