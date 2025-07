Calciomercato Milan Moretto | Jashari resta una pista ancora viva

Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano con le ultime sulla trattativa di calciomercato tra Milan e Bruges per Ardon Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Jashari resta una pista ancora viva”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - moretto - jashari

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

? #Calciomercato #Milan ?@MatteMoretto Fascia sinistra: continua la ricerca di un terzino mancino. Diversi i profili seguiti, il club è pronto a investire. #Jashari: il centrocampista svizzero resta un obiettivo concreto, standby. Leggi Vai su X

#Calciomercato #Milan, Moretto: "#Jashari? Bisogna considerare una cosa" Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Moretto: Ancora nessuna risposta per Jashari e va su Archie Brown; Calciomercato Milan | Jashari-Brown, Moretto dà l’annuncio: “Vi dico che…”; Calciomercato Milan, Moretto: “Il Brugge sta già cercando il sostituto di Jashari”.

Calciomercato Milan, Jashari spiazza tutti! Decisione inaspettata e Tare in ansia. Cosa è successo - Ultimissime notizie sui rossoneri Ardon Jashari ha messo piede oggi al campo base del Club Brugge, come da programma. Segnala milannews24.com

Jashari non si presenta in ritiro? Milan alla finestra. Offerta al rialzo per Doué - In Belgio è fissata la ripresa degli allenamenti: Ardon si presenterà? gazzetta.it scrive