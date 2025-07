Cisgiordania troupe Cnn attaccata dai coloni israeliani | stava documentando la morte di un 20enne picchiato a morte

Un giornalista della Cnn ha raccontato che la sua troupe è stata attaccata dai coloni israeliani mentre si trovava in Cisgiordania per documentare la morte di un ventenne palestinese-americano, picchiato a morte vicino a Ramallah pochi giorni fa. “Mentre stavamo seguendo questo servizio, io e la mia squadra siamo stati attaccati dai coloni israeliani. Il lunotto posteriore del nostro veicolo è stato rotto, ma siamo riusciti a fuggire illesi”, ha scritto su X il reporter Jeremy Diamond. “Questo in Cisgiordania a causa della crescente violenza dei coloni”, ha aggiunto Diamond. As we were covering this story, my team & I were attacked by Israeli settlers. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

