Nelle scorse ora ha ufficialmente avuto inizio l’edizione 2025 dell’annuale esercitazione “Talisman Sabre”, ad oggi la piĂą grande esercitazione militare mai condotta in territorio australiano. Oltre 35.000 militari provenienti da diciannove diversi Paesi prenderanno parte alle esercitazioni, sotto la leadership di Australia e Stati Uniti, con l’intento di rafforzare le capacitĂ di risposta rapida degli alleati e inviare un chiaro segnale di deterrenza nella regione dell’indo-pacifico. L’esercitazione toccherĂ diverse regioni del territorio australiano (Queensland, Northern Territory, Western Australia, New South Wales e Christmas Island), e per la prima volta si estenderĂ anche in Papua Nuova Guinea. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina osserva, l’Occidente manovra. Cosa sta succedendo nel continente australiano