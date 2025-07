Arrestato per tentata rapina in una gelateria viola le misure cautelari disposte dal giudice | 60enne in carcere

È tornato in carcere il presunto autore della tentata rapina ai danni di una nota gelateria di Portoferraio, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del capoluogo elbano meno di un mese fa. L'uomo, un sessantenne di Latina residente sull'isola, era stato fermato la sera del 19 giugno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Chiede soldi per la ‘lotteria’, arrestato per tentata estorsione - Tempo di lettura: < 1 minuto Davanti al rifiuto di una sua lontana parente di partecipare con 30 euro a una ‘lotteria’ ha perso la testa arrivando a minacciarla con un coltello.

Napoli, chiede soldi per la “lotteria di quartiere” con minacce: arrestato 34enne per tentata estorsione - I carabinieri della stazione di Pianura hanno arrestato un uomo di 34 anni con l’accusa di tentata estorsione.

Garibaldi, tentata rapina in via Sant'Andrea: fermato e arrestato un 50enne - Ha tentato di rubare un pc portatile a un passante, ma non aveva fatto i conti con l'amico in sua compagnia che è riuscito a immobilizzarlo fino all'arrivo della polizia che ha potuto così arrestare un 50enne di origine ucraina con l'accusa di rapina impropria.

Arrestato 43enne per spaccio e tentata estorsione - Il Resto del Carlino - L’uomo è stato condotto presso il carcere a Rimini dove sconterà la pena disposta dall’autorità giudiziaria forlivese. Riporta ilrestodelcarlino.it

Tentato omicidio in stazione. Arrestato il terzo aggressore: il 22enne ... - Arrestato il terzo aggressore: il 22enne finisce in carcere. Come scrive ilrestodelcarlino.it