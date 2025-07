La leggenda del jazz mondiale in concerto in castello

Il festival internazionale Udin&Jazz accoglie Herbie Hancock. Leggenda vivente del jazz e icona dell’innovazione musicale, sarĂ il protagonista della quinta giornata di programmazione, con un attesissimo concerto in programma mercoledì 16 luglio, nello splendido scenario del castello di Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: jazz - leggenda - concerto - castello

WWE: Una leggenda al Performance Center, Jazz ospite come allenatrice - Da tempo ormai il Performance Center è diventato il punto di riferimento per la crescita dei nuovi talenti in WWE, soprattutto grazie all’altissima qualità degli allenatori presenti, molti dei quali sono nomi del passato che, una volta conclusa l’avventura sul ring, dedicano il loro tempo a formare gli atleti di domani.

Trilok Gurtu, la leggenda vivente del jazz e della world music al FolkClub di Torino - Figura di riferimento assoluto nel panorama del jazz e della world music, Trilok Gurtu torna al FolkClub di Torino, mercoledì 7 maggio alle 21.

Il 17 giugno scorso è scomparso Alfred Brendel, leggenda del pianismo internazionale. Il suo nome per la nostra città dell'Aquila resta legato all'inaugurazione dell'Auditorium del Castello nel 1953 poi intitolato a Nino Carloni. Con la speranza che l'Auditorium Vai su Facebook

Domani è il gran giorno di Herbie Hancock, la leggenda del jazz mondiale in concerto al Castello di Udine; “Trieste estate 2025” festeggia in musica il primo weekend di luglio; Agosto 2025 nei Castelli del Ducato: un’estate che incanta. Un invito a vivere esperienze uniche sotto le stelle.

Stanley Clarke, una leggenda vivente all'Eddie Lang Jazz Festival - RaiNews - Stanley Clarke, una leggenda vivente all'Eddie Lang Jazz Festival Ieri sera al Castello Pignatelli di Monteroduni il concerto più atteso della 32^ edizione. Riporta rainews.it

Herbie Hancock incanta Udine: il jazz protagonista a Udin&Jazz 2025 - Concerto di Herbie Hancock a Udin&Jazz 2025: leggenda del jazz in Piazzale Del Castello di Udine. Scrive mentelocale.it