Istituto di previdenza dei giornalisti entro il 31 luglio il pagamento dei contributi per gli autonomi

Scade il prossimo 31 luglio il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno in corso per tutti i giornalisti iscritti all’Inpgi che, durante il 2025, abbiano svolto o svolgano attività giornalistica in forma autonoma. Anche quest’anno, come di consueto, sono previste riduzioni del 50% dell’importo del contributo minimo a beneficio degli iscritti all’Ordine da meno di 5 anni (vale a dire per gli iscritti dopo il 31 luglio 2020) e del contributo soggettivo per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati. Inoltre, come già comunicato nel maggio scorso, il contributo previdenziale minimo poteva essere dilazionato anche in tre rate anticipate: la prima entro il 31 maggio, la seconda entro il 30 giugno e la terza entro il 31 luglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

