Ora L’Espresso vuole federare l’Europa | avranno letto Il Primato?

Roma, 15 lug – Sulla copertina dell’ultimo numero de L’Espresso campeggia una bandiera europea ridisegnata come la “ Stars and Stripes ” americana. Il titolo è chiaro: “Stati Uniti d’Europa”. Nell’editoriale firmato da Emilio Carelli si legge una diagnosi che, almeno nella sua parte iniziale, risulta persino condivisibile: l’Europa oggi conta poco, non riesce a imporsi nello scenario globale, si limita a inseguire le iniziative altrui – spesso in ritardo – siano esse di Washington, Pechino o Mosca. Nulla che non sia giĂ stato scritto, anche da queste colonne, in molte occasioni. L’Espresso si sveglia dal letargo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

