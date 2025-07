Si spacciava vicesindaco per auto-investitura astrale arrestato Lello il sensitivo | tesoriere di un giro di corruzione da 35 milioni di euro

Si presentava come vicesindaco di Sorrento sulla base di una «autoinvestitura astrale» e, in virtù di ruolo inventato, fungeva da vero e proprio tesoriere per le mazzette scambiate tra il primo cittadino e gli imprenditori della zona. Lello «il sensitivo», nome d’arte di Raffaele Guida e noto nelle tv locali per i suoi programmi sulla cartomanzia, è stato arrestato insieme ad altre quindici persone in una maxi operazione della Guardia di finanza. Gli indagati, 11 in carcere e 5 ai domiciliari, sono stati raggiunti dalla misura cautelare nell’ambito dell’ inchiesta sugli appalti truccati che due mesi fa aveva già portato agli arresti in flagranza del sindaco Marco Coppola e del suo staffista Francesco Di Maio. 🔗 Leggi su Open.online