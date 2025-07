Assunzioni in ruolo docenti 2025 | in Emilia Romagna domande fase 1 fino al 16 luglio ore 11

In Emilia Romagna domande fase 1 (scelta delle province disponibili, in ordine di preferenza, con riferimento alla classe di concorso eo tipo posto ottenuto) finalizzate all'immissione in ruolo dei docenti nell'anno scolastico 202526 fino al 16 luglio (ore 11). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025, in Emilia Romagna 4.170 posti da assegnare. Ecco la suddivisione per classe di concorso - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ricevuto dal MEF l'autorizzazione ad assumere 48. Lo riporta orizzontescuola.it

FLC CGIL Emilia Romagna: serve stabilità per la scuola, non annunci scollegati dalla realtà - Chiesto all’USR dell’Emilia Romagna chiarimenti urgenti e un ulteriore confronto per affrontare le questioni emerse e più volte sollevate ... Riporta flcgil.it