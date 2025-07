Dalla Regione contributi a fondo perduto a chi investe nel turismo | come presentare la domanda

Si è aperta oggi (martedì 15 luglio) alle ore 12 la piattaforma telematica dell'Irfis per la presentazione delle domande relative al bando promosso dalla Regione Siciliana per il potenziamento dell’offerta ricettiva. L’iniziativa, finanziata per complessivi 135 milioni di euro con risorse del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Editoria, via libera della Regione a contributi per 3 milioni alle imprese - Via libera dalla giunta regionale al decreto del presidente della Regione per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell’editoria e delle emittenti radiotelevisive che operano in Sicilia.

Di Marco (Pd) sull'Abruzzo al Salone del libro di Torino: "Dalla Regione contributi bassissimi agli editori, serve una nuova legge" - Il consigliere regionale Antonio Di Marco, del Partito Democratico, commenta la partecipazione della Regione Abruzzo e degli editori locali al Salone del libro in programma a Torino: "“Fa un certo effetto leggere le dichiarazioni trionfalistiche dell’assessore regionale alla cultura Roberto.

Regione, prorogati i termini per le richieste dei contributi sui progetti legati al turismo esperienziale - Ci saranno altre due settimane di tempo per avanzare le richieste per l'ottenimento dei contributi legati al turismo esperienziale.

Bando "Nuova Impresa 2025": contributi a fondo perduto per chi avvia una nuova attività Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, ha attivato lo sportello 2025 del bando "Nuova Impresa", un'iniziativa pensata per sostenere l'avvio

Contributi a fondo perduto per PMI agricole attive nell'allevamento di bovini da latte o a duplice attitudine. ? Domande entro il 30.09.25 Info qui https://bit.ly/4n3BFIc

Concessione di contributi per la produzione di lungometraggi di rilevante interesse regionale; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di validazione di idee e tecnologie innovative che prevedano il raggiungimento di un TRL 6, 7 o 8; Contributi a Fondo Perduto 2025: cosa sono, quali sono e come ottenerli • I.

Regione, al via le domande per potenziare l’offerta ricettiva - PALERMO – Si è aperta oggi (martedì 15 luglio) alle ore 12 la piattaforma telematica dell’Irfis per la presentazione delle domande relative al bando promosso dalla Regione Siciliana per il potenziamen ... Lo riporta livesicilia.it

Contributi a fondo perduto fino a 30mila euro: a chi è rivolto il bando - Scopri il bando Rafforza & Innova della Regione Lombardia per PMI e startup.