Dopo alcuni giorni di tregua, il caldo intenso torna a colpire gran parte dell’Italia con il ritorno dell’anticiclone africano, che spinge verso l’alto le temperature soprattutto al Centro-Sud e sulle isole maggiori. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, mercoledì 16 luglio diverse città italiane saranno classificate con bollino giallo o arancione, segnalando un rischio per la salute nei soggetti fragili. Ma l’ondata non durerà a lungo: già da mercoledì sera è previsto un peggioramento, con temporali in arrivo dal Nordest. Le città con bollino arancione e giallo di mercoledì 16 luglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caldo, tornano le alte temperature: le città bollino arancione mercoledì 16 luglio 2025