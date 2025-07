Garlasco è caccia all' ignoto | 30 prelievi per trovare il DNA sul tampone

L'incidente probatorio del caso di Garlasco in questi giorni si concentrerà sul dna "ignoto" ritrovato nel tampone orale effettuato a Chiara Poggi durante l'autopsia. È stato appurato che su quella garza, "non sterile", c'è un Dna noto, che è quello dell'assistente del medico legale che condusse l'autopsia. Ma c'è anche un Dna non associato, al quale ora la procura vuole fare in modo di dare un nome. Per quanta ragione, a quanto viene riferito, quel Dna verrà comparato con almeno 30 soggetti che, a vario titolo, sono entrati a contatto con il cadavere. Tra questi, c'è anche il tecnico che si occupò di riesumare il corpo di Chiara Poggi per prendere le impronte dattiloscopiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, è caccia all'ignoto: 30 prelievi per trovare il DNA sul tampone

Garlasco, il giorno della verità : Stasi ha deciso di parlare, Sempio ‘colpevole alternativo’ e l’ombra di ‘ignoto 1’ complice nell’omicidio di Chiara Poggi - Garlasco (Pavia) – Più che dubbi e anomalie, vere e proprie contraddizioni. Sui rapporti personali, sui ricordi di quei giorni d’agosto di 18 anni fa, sugli elementi riscontrati sulla scena del crimine.

Garlasco, il terzo uomo. Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara - Svolta nelle indagini sul delitto Poggi. Trovato anche il sangue del fratello della vittima sul tappetino del bagno

Garlasco, dieci Dna per trovare chi ha ucciso Chiara Poggi. Chi è Ignoto 2? Andrea Sempio, le gemelle K e gli altri - La caccia al Dna e a nuove eventuali impronte per rafforzare il quadro contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, e per trovare Ignoto 2.

