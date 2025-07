Treviso non si ferma a un alt | 23enne muore schiantandosi contro un platano Aveva hashish in macchina

Un’altra morte assurda, per evitare un controllo a un fermo di polizia. Una vicenda che riporta alla mente il caso Ramy a Roma. Non si è fermato all’alt dei Carabinieri fuggendo a velocità sostenuta con la sua auto, un’Alfa Romeo. Dopo aver perso il controllo del veicolo, un ragazzo di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, è uscito di strada ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa contro un platano. Non si ferma a un alto e muore schiantandosi contro un albero. Immagini agghiaccianti. Il ragazzo fuggito ai controlli stradali è morto durante il trasporto in ospedale. È accaduto questa mattina alle 7. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Treviso, non si ferma a un alt: 23enne muore schiantandosi contro un platano. Aveva hashish in macchina

