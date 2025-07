Arriva la nuova app dell'Ue per la verifica dell'età online primi test anche in Italia | come funzionerà

L'Unione europea ha presentato una nuova app che permetterà agli utenti di dimostrare di avere l’età minima richiesta per accedere a determinati contenuti, senza rivelare altri dati personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arriva - verifica - primi - test

CASA DELLA SALUTE MOBILE A PALOMBARO – il 16 e 17 luglio 2025 piazza Risorgimento Dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 Servizi disponibili sull’unità mobile: - Mammografia - Pap-test / HPV-test - Consegna kit per screening colo Vai su Facebook

Arriva la nuova app dell'Ue per la verifica dell'età online, primi test anche in Italia: come funzionerà ; Ue, arriva l’app per la verifica dell’età sui social: primo test in Italia.; Arriva il test per la verifica dell'età sui social, il progetto pilota in Italia.

Arriva la nuova app dell’Ue per la verifica dell’età online, primi test anche in Italia: come funzionerà - L'Unione europea ha presentato una nuova app che permetterà agli utenti di dimostrare di avere l’età minima richiesta per accedere a determinati contenuti ... Come scrive fanpage.it

Dall'Ue arriva un'app per la verifica dell'età sui social: primo test in Italia - Il prototipo dell'app, che stabilisce un "gold standard" nella garanzia dell'età online, permetterà, ad esempio, agli utenti di dimostrare facilmente di avere più di 18 anni quando accedono a contenut ... Riporta msn.com