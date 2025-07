Arriva il caldo e spuntano anche le zanzare tigre | come evitarle

Il caldo è tornato già da diverse settimane e sono tornate anche le zanzare, soprattutto quelle tigre, che tormentano l’estate lariana ormai da molti anni. Circa il 70% delle zanzare non si muove troppo dal luogo in cui è nata: dobbiamo quindi prestare attenzione a non creare focolai domestici. . 🔗 Leggi su Quicomo.it

Piemonte, le zanzare si arrampicano sulle Alpi. Il caldo record le ha portate a 1000 metri. E aumentano le specie pericolose - Nelle valli alpine dove l’aumento della temperatura si fa sentire di più, come la Valle di Susa, sono sempre più frequenti. Scrive torino.corriere.it