Q uando suona la campanella dell’ultima ora, se per molti studenti finisce la giornata scolastica, per molti insegnanti non finisce davvero nulla. Lo stress si infila nello borsa insieme ai compiti da correggere, si siede a tavola durante la cena, disturba il sonno. È un compagno ingombrante che ha un nome preciso e ha a che fare con la salute mentale di chi insegna. L’allarme, lanciato da Vittorio Lodolo D’Oria, medico specialista e tra i massimi esperti di patologie legate alla professione, ha acceso un faro su una realtà scomoda e poco visibile: oltre l’80% delle malattie professionali dei docenti è di natura psichiatrica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla cattedra al burnout, la professione logora gli insegnanti