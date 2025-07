Uniti per la fratellanza | sul sagrato di San Nicola l' abbraccio simbolico tra Italia e Ucraina

Un momento di vicinanza e speranza, in nome della pace e della fratellanza tra popoli. È quello che si è vissuto questa mattina a Bari, sul sagrato della Basilica di San Nicola, dove si è svolta l’iniziativa "Uniti per la fratellanza", organizzata dall’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

“Uniti per la fratellanza”, Bari capitale dell’accoglienza - Saranno i bambini i protagonisti dell’evento: “Uniti per la Fratellanza”, in programma il prossimo 15 luglio a partire dalle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Nicola.

"Uniti per la fratellanza" oltre 100 bambini baresi e ucraini - Sul sagrato della Basilica di San Nicola a Bari una giornata pensata come simbolico abbraccio tra Bari e il popolo ucraino stremato dalla guerra

