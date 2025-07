Atalanta Juric ricoverato salta l’inizio del ritiro | le sue condizioni

Un problema di salute impedirà al nuovo allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, di seguire la squadra nei primi giorni di ritiro a Zingonia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atalanta, Juric ricoverato, salta l’inizio del ritiro: le sue condizioni

L’Atalanta del dopo Gasp? Palladino, Motta o Juric. La corsa ristretta a loro tre - Bergamo, 4 giugno 2025 – L ’Atalanta ha scremato la lista dei possibili candidati a soli tre nomi. Sono quelli di Raffaele Palladino, di Thiago Motta e di Ivan Juric.

Atalanta, Juric ricoverato in ospedale: salta l’inizio del ritiro. Le condizioni dell’allenatore - È partito oggi, 15 luglio 2025, il ritiro dell’Atalanta a Zingonia per preparare la stagione 2025/26. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

