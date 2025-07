City-Puma accordo a cifre mostruose Un miliardo di sterline in 10 anni | è record per la Premier

Il club di Manchester strappa un rinnovo a nove cifre con il colosso tedesco di abbigliamento sportivo: superato il precedente primato dello United. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - City-Puma, accordo a cifre mostruose. Un miliardo di sterline in 10 anni: è record per la Premier

City da record, rinnovato l'accordo con Puma: oltre un miliardo fino al 2035 - Il club inglese sigla così l’accordo più remunerativo mai siglato da una società di Premier League con uno sponsor tecnico. Scrive calcioefinanza.it

Manchester City, rinnovo da record con Puma: oltre 100 milioni l'anno fino al 2035. Più di Inter, Juventus e Milan messe insieme - Secondo quanto riferito da The Guardian infatti, il nuovo accordo tra Manchester City e Puma consentirà al club di incassare 100 milioni di sterline all'anno fino al 2035, al cambio circa 115 milioni ... Segnala calciomercato.com