Sondaggi politici crescono tutti i partiti di testa | bene Fratelli d’Italia Pd 5 Stelle e Lega

Fratelli d’Italia, Pd, Movimento 5 Stelle e Lega crescono. Questo è il responso degli ultimi sondaggi e, in particolare, della rilevazione di Swg per il TgLa7. Il quadro resta quindi sostanzialmente stabile, ma lo stesso sondaggio evidenzia come gli italiani siano parzialmente favorevoli alla nascita di un partito completamente nuovo e diverso da quelli giĂ esistenti. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, invece, il primato di Fratelli d’Italia non è in dubbio, così come il secondo posto del Pd e il terzo dei 5 Stelle. La Lega resta invece davanti a Forza Italia, mentre si registrano movimenti minimi tra gli altri partiti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

