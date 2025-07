Caso Resinovich nuova perquisizione a casa del marito Sebastiano Visintin

Gli approfondimenti riguardano l’attivitĂ di arrotino. Sequestrati macchinari e utensili utilizzati per affilare le lame. 🔗 Leggi su Repubblica.it Š Repubblica.it - Caso Resinovich, nuova perquisizione a casa del marito Sebastiano Visintin

Caso Liliana Resinovich, il fratello Sergio attacca: ‘Quel tecnico è pericoloso, chi vuole coprire?’ - Sergio Resinovch chiede l’allontanamento dell’anatomopatologo. Sergio Resinovich rompe il silenzio con accuse gravi contro il tecnico anatomopatologo che, nei giorni scorsi, ha affermato di essere l’autore della frattura rilevata sul corpo di Liliana Resinovich.

“Cosa hanno sequestrato a Sebastiano Visintin”. Liliana Resinovich, le ultime novità sul caso - Nuove rivelazioni sul caso di Liliana Resinovich saranno al centro della puntata di stasera di Chi l’ha visto? su Rai Tre condotta da Federica Sciarelli.

Liliana Resinovich, il consulente del caso Emanuela Orlandi nominato dal marito Sebastiano Visintin - TRIESTE - Uno dei consulenti del caso di Emanuela Orlandi per fare chiarezza sulla morte di Liliana Resinovich e dare un volto al responsabile.

