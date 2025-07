Infermieri e medici dell' Ulss 4 ora indossano le telecamere

Ecco le body cam contro le aggressioni al personale sanitario, ora attive. Nei pronto soccorso (accettazione e triage) degli ospedali di San Donà di Piave e di Portogruaro il personale indossa le videocamere sull'abbigliamento di ordinanza, le quali vengono azionate nelle situazioni di.

Policlinico di Milano e Fondazione De Marchi, al via Centro di Simulazione da €600.000, con tecnologia VR per la formazione di medici e infermieri - Il Centro di Simulazione del Policlinico di Milano si compone di sei sale specializzate, tra cui simulazioni ostetriche, neonatali e chirurgiche, con tecnologie all'avanguardia come simulatori 3D e realtà virtuale per un addestramento pratico e altamente realistico

Ambulanze senza medici, Rsa senza infermieri: la sanità pugliese in emergenza - Ambulanze senza medici, strutture senza infermieri. La sanità pugliese è sempre più un colabrodo, tra carenze di personale e difficoltà organizzative che rischiano di compromettere l'efficacia dell'intero sistema.

Carenza di medici e infermieri all'ospedale Civico: i sindacati lanciano l'allarme - "Allarme carenza di personale sanitario, sociosanitario, ausiliario e tecnico-amministrativo all’interno dell’azienda ospedaliera Civico di Palermo".

Bodycam per riprendere chi aggredisce il personale sanitario: la rivoluzione parte dall’Ulss 4.

Sanità Veneto: medici e infermieri in Foresteria Ulss 3 Venezia - Nei mesi scorsi, compiendo una piccola rivoluzione rispetto al passato, la Direzione dell'Ulss 3 Serenissima ha deciso di mettere a disposizione alcuni appartamenti di proprietà, collocati in

Sanità Veneto: 44 nuovi infermieri per l'Ulss 9 di Verona - L'Azienda Ulss 9 Scaligera sta procedendo all'assunzione di 44 infermieri, necessari per dare corso alle sostituzioni dei colleghi in pensione e consentire il mantenimento degli standard previsti