L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) rafforza il presidio strategico sulle dinamiche del commercio globale. Il Direttore dell’Agenzia, Cons. Roberto Alesse, ha istituito un Gruppo di Studio e Analisi con l’obiettivo di valutare l ’impatto delle recenti modifiche tariffarie sulle esportazioni e importazioni italiane, in particolare per i comparti produttivi di rilevanza strategica per l’ economia nazionale. Una squadra di alto profilo. Il nuovo organismo sarĂ presieduto dallo stesso Direttore Alesse e potrĂ contare su una squadra di alto profilo: tra i partecipanti figurano l’Ambasciatore Fabrizio Saggio, Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio, e i direttori di vertice dell’Agenzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - ADM, nasce un Gruppo di Studio per monitorare l’impatto delle nuove politiche doganali internazionali