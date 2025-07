Pd-M5s-Più Europa Giorgetti riferisca in Aula su Unicredit

"Il desaparecido Giorgetti venga in Aula" su quanto "sta accadendo in relazione alla figura barbina fatta dal governo con la bocciatura del Tar (parziale) e oggi della commissione Ue sul golden power usato per ostacolare l'offerta pubblica di scambio Unicredit ". Lo ha detto nell'Aula della Camera il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova. Gianmauro Dell'Olio del M5s ha puntato il dito contro il "ruolo del governo nel risiko bancario", "solo per favorire alcuni privati". La richiesta è stata condivisa anche dal gruppo Pd per voce di Bruno Tabacci: " Giorgetti venga a precisare in Parlamento l'uso disinvolto del golden power su vicenda Unicredit-Bpm, che appare così strumentale da mettere il governo in una situazione di totale conflitto di interesse". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pd-M5s-Più Europa, Giorgetti riferisca in Aula su Unicredit

"Più biologico regionale in Europa - aula verde": l'istituto comprensivo statale San Valentino Torio aderisce - L’Istituto Comprensivo di San Valentino Torio ha aderito al progetto europeo “PIÙ BIOLOGICO REGIONALE IN EUROPA – AULA VERDE”, progetto di sensibilizzazione e formazione rivolto alle giovani generazioni sui temi dell’agricoltura biologica, della sostenibilità e dell’educazione alimentare.

Magi (+Europa): "Io vestito da fantasma in Aula per ricordare il silenzio sul referendum" - (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 "Questo referendum noi l'abbiamo portato avanti credendoci sin dall'inizio.

Magi di +Europa entra in aula vestito da fantasma contro il silenzio sui referendum: espulso – Video - Il leader di +Europa, Riccardo Magi, mentre era in corso il premier time di oggi, 14 maggio, alla Camera, è entrato nell’aula di Montecitorio vestito da fantasma mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari stava intervenendo, con una domanda sul Dl sicurezza.

