Iran propone accordo sicurezza con l' Organizzazione di Shanghai

L'Iran ha proposto all' Organizzazione per la cooperazione di Shanghai di formare un'istituzione collettiva di sicurezza per rispondere a minacce di vario tipo subite dai vari Stati membri. "Formare un meccanismo permanente per monitorare, documentare e coordinare risposte ad aggressioni militari, atti di sabotaggio, terrorismo di Stato e violazioni della sovranitĂ nazionale degli Stati membri" è una delle proposte avanzate dal capo della Diplomazia di Teheran, Abbas Araghchi, durante il vertice, in corso a Tianjin, dei ministri degli Esteri dell'organizzazione di cui fanno parte come Paesi membri, oltre a Cina e Iran, anche Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan e Bielorussia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran propone accordo sicurezza con l'Organizzazione di Shanghai

