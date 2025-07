Ft | Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire in profondità la Russia Ma la Casa Bianca | La sua era soltanto una domanda

Ft: ¬ęTrump ha incoraggiato Zelensky a colpire in profondit√† la Russia¬Ľ |¬†Kuleba: ¬ęA Mosca vanno tolti i soldi del petrolio¬Ľ - Germania e Usa preparano la consegna di due Patriot a Kiev. Kallas: ¬ęSpero oggi o domani la nuove sanzioni a Mosca¬Ľ

La stampa russa ironizza su Trump: zio Sam spara bolle di sapone. Il Ft: ¬ęHa incoraggiato Zelensky a colpire Mosca e San Pietroburgo¬Ľ - All‚Äôindomani dell‚Äô ultimatum di Donald Trump, Mosca cerca di sminuire la minaccia del presidente Usa di imporre dazi secondari al 100% nel caso non si arrivi a una pace in Ucraina entro 50 giorni.

