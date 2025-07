Stabilità balcanica la sfida strategica che l’Italia non può ignorare Parla Rauti

I Balcani occidentali rappresentano oggi una delle aree più sensibili d'Europa. Polveriera inter-etnica mai veramente sopita, la regione rimane un focolaio di possibile instabilità. L'Italia è in prima linea con la missione Kfor della Nato, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza della regione attraverso l'azione delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri. Airpress ne ha parlato con Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa, per approfondire il significato politico e operativo dell'impegno italiano in Kosovo, le dinamiche regionali e il ruolo della diplomazia militare nella costruzione di una pace salda e duratura.

