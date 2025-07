Il mio viso è bloccato in una posizione innaturale | cosa è la paralisi di Bell che ha colpito Simone Cristicchi L’esperto | In alcuni casi il responsabile è il virus herpes zoster quello del noto ‘Fuoco di Sant’Antonio

“ Il mio viso è bloccato in una posizione innaturale. E anche se si chiama ‘paralisi di Bell‘, ci si vede un po’ più Brutt. Ma sono io, sono sempre io!”. Così l’artista S i mone Cristicchi descrive il suo momento di salute che lo ha costretto a cancellare un concerto in Val D’Aosta a causa di questo problema. Ma il cantautore ha rassicurato tutti: “Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione”. Successivamente infatti le condizioni di Cristicchi sono migliorate e gli hanno permesso non solo di confermare le prossime date, ma anche di aggiungere nuove tappe al suo tour a Lecco, Jesi, Cesenatico, Trapani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio viso è bloccato in una posizione innaturale”: cosa è la paralisi di Bell che ha colpito Simone Cristicchi. L’esperto: “In alcuni casi il responsabile è il virus herpes zoster, quello del noto ‘Fuoco di Sant’Antonio”

In questa notizia si parla di: viso - bloccato - posizione - innaturale

“Il mio viso si è bloccato così, all’improvviso”. La rivelazione di Simone Cristicchi dopo i problemi di salute - Con coraggio e determinazione, Simone Cristicchi ha annunciato il suo ritorno sul palco, nonostante la paralisi di Bell che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Simone Cristicchi e la paralisi di Bell: «Viso bloccato in posizione innaturale» Vai su Facebook

“Il mio viso è bloccato in una posizione innaturale”: cosa è la paralisi di Bell che ha colpito Simone…; Simone Cristicchi, come sta il cantante: «La paralisi di Bell mi ha bloccato il viso in modo innaturale». Il t; Simone Cristicchi e la paralisi di Bell: «Il mio viso è bloccato in posizione innaturale». Ma non cancella le.

Simone Cristicchi, come sta il cantante: «La paralisi di Bell mi ha bloccato il viso in modo innaturale». Il tour continua: nessuna data cancellata - Simone Cristicchi torna sul palco nonostante la paralisi di Bell che lo ha colpito nei giorni scorsi. Scrive msn.com

Simone Cristicchi e la paralisi di Bell: «Il mio viso è bloccato in posizione innaturale». Ma non cancella le date del tour - Simone Cristicchi non molla, nonostante la paralisi di Bell che lo ha colpito e che lo ha costretto ad annullare un concerto. Segnala msn.com