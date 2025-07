A uccidere Chiara Poggi fu un sicario un professionista uno 007 mandato dalla massoneria | la teoria choc dell’avvocato di Andrea Sempio sul Delitto di Garlasco

Un sicario professionista, uno “ 007 ” assoldato da un’organizzazione criminale per mettere a tacere le scoperte che la giovane stava facendo su presunti scandali legati a un santuario locale. Non è la trama di un film, ma la teoria, sempre più convinta, dell’avvocato M assimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, il nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Ospite martedì 15 luglio a “Morning News”, il legale ha tracciato uno scenario completamente alternativo per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, arrivando a scomodare un paragone storico tanto audace quanto azzardato. “L’assassino di Chiara Poggi è un professionista, uno 007, mandato da una società massonica internazionale che copre pedofilia e traffico d’organi”, ha insistito Lovati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

