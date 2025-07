Emmy Awards 2025 le date | quando si terrà la cerimonia finale

Manca sempre meno alla 77esima edizione degli Emmy Awards. Con l’annuncio delle nomination di martedì 15 luglio alle 17.30 italiane, inizia il conto alla rovescia per gli Oscar della tv, i premi più importanti per il piccolo schermo che aprono la stagione dei riconoscimenti internazionali. Per la cerimonia finale, in cui verranno consegnate le statuette, bisognerà aspettare la sera americana di domenica 14 settembre, quando in Italia sarà sopraggiunta ormai la notte a cavallo con lunedì 15. L’evento si terrà anche quest’anno al Peacock Theatre di Los Angeles: alla conduzione, dopo il duo Eugene e Dan Levy, ci sarà lo stand-up comedian Nate Bargatze. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Emmy Awards 2025, le date: quando si terrà la cerimonia finale

Emmy Awards 2025, oggi le nomination: a che ora e dove vederle in tv e in streaming - Inizia il conto alla rovescia per la 77esima edizione degli Emmy Awards, i massimi riconoscimenti internazionali per il piccolo schermo.

Emmy Awards 2025, oggi le nomination: le previsioni - La stagione dei premi televisivi sta per entrare nel vivo. Martedì 15 luglio alle ore 17.30 italiane, in diretta streaming saranno annunciate le nomination per gli Emmy Awards 2025, i riconoscimenti più importanti al mondo per il piccolo schermo.

