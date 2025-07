Sessione straordinaria maturità 2025 | le date delle prove

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito ufficialmente il calendario della sessione straordinaria dell’Esame di Stato 2025, destinata agli studenti delle scuole superiori che, per gravi motivi documentati, non hanno potuto partecipare alle prove della sessione ordinaria o a quella suppletiva. Le scuole che intendono farne richiesta devono inviare la documentazione entro il 3 settembre. Sessione straordinaria maturitĂ : il calendario. Studenti alle prese con la seconda prova (Imagoeconomica). Le prove scritte si svolgeranno secondo questo calendario: la prima prova è prevista per mercoledì 10 settembre 2025, seguita dalla seconda prova il giorno successivo, giovedì 11 settembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

