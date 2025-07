Quando la moda stringe troppo… Suki Waterhouse finisce in ospedale per colpa di un paio di pantaloni ultra attillati

C he la moda possa fare male non è certo una novitĂ , ma Suki Waterhouse ha appena alzato l’asticella. Con il suo consueto humour tagliente, la cantante e attrice britannica ha rivelato di aver avuto un’ernia inguinale per colpa di un paio di pantaloni troppo aderenti. Lo ha fatto con un tweet diventato virale: «“Suki, non twitti più” – avete mai considerato che sei mesi fa ho indossato dei pantaloni così stretti da causarmi un’ernia e che da allora ho avuto troppa paura per raccontarlo?». Leggi anche › Mal di schiena ed ernia del disco: le novitĂ e i trattamenti non chirurgici › Fiorella Mannoia bloccata da un’ernia al disco, rimandato l’evento “Una Nessuna Centomila” (non la raccolta fondi) Suki Waterhouse ricoverata in ospedale per un’ernia. 🔗 Leggi su Iodonna.it