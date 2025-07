Omicidio Cerciello Rega pena ridotta per Natale Hjorth | dovrà scontare 10 anni e 11 mesi

Gabriel Natale Hjorth dovrà scontare dieci anni e undici mesi per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Il legale della vedova: "Soddisfazione morale minima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: omicidio - cerciello - rega - natale

Omicidio Cerciello, appello ter: Hjorth condannato a 10 anni e 11 mesi - (Adnkronos) – Condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni Gabriele Natale Hjorth, nell’Appello ter, per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019.

Omicidio Cerciello Rega, in appello ter pena ridotta per Gabriele Natale Hjorth - Ridotta di 5 mesi, a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni, nel terzo processo d'appello, la condanna per Gabriele Natale Hjorth, per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019.

Cerciello Rega, dall'omicidio del carabiniere alle condanne. Le tappe della vicenda - Nel 2019 il vicebrigadiere dei Cc fu cciso a coltellate a Roma in una colluttazione nell'ambito di uno scambio legato a questioni di droga.

Oggi viene ricordata la nascita di Mario Cerciello Rega, (13 Luglio 1984) Carabiniere, nato e cresciuto a Somma Vesuviana (Napoli), ucciso mentre prestava servizio nel quartiere Prati a Roma. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, Cerciello e un suo collega Vai su Facebook

Omicidio Cerciello, in appello ter ridotta pena di 5 mesi a Hjorth; Omicidio Cerciello, appello ter: sconto di pena per Gabriel Natale Hjorth; Omicidio Cerciello: Gabriele Natale Hjorth condannato a 10 anni e 11 mesi.

Omicidio Cerciello Rega, in appello ter pena ridotta per Gabriele Natale Hjorth - Gabriele Natale Hjorth è stato ora condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. Come scrive tg24.sky.it

Omicidio del carabiniere Cerciello Rega a Roma: la pena per Hjorth ridotta a 10 anni e 11 mesi - Ridotta a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni la condanna per Gabriele Natale Hjorth, per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. Si legge su msn.com