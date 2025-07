Viale Roma tutta nuova a Forlì a fine mese il via alla riasfaltatura

Forlì, 15 luglio 2025 - Sono passati ben 17 anni da quando il manto stradale di Viale Roma venne rifatto completamente l’ultima volta. Diciassette anni di diffuse lamentele e richieste di maggiore sicurezza da parte dei residenti e di chi transita lungo una delle arterie principali della città. Il Comune è ora pronto a far partire un piano di manutenzione straordinaria del viale del valore di oltre 450 mila euro, di cui 165 mila derivanti da risorse della struttura commissariale. I lavori, che interesseranno l’intero tratto dal ponte del Ronco fino all’intersezione con via Campo di Marte, inizieranno a fine mese e, salvo condizioni meteo avverse, si concluderanno entro la fine di agosto, per evitare possibili disagi nel periodo di ripresa delle lezioni scolastiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viale Roma tutta nuova a Forlì, a fine mese il via alla riasfaltatura

