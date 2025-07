Omicidio Cerciello | Gabriele Natale Hjorth condannato a 10 anni e 11 mesi

Gabriele Natale Hjorth è stato condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio 2019, Lo ha stabilito la Seconda Corte di Assise di Appello di Roma, riducendo di cinque mesi la precedente condanna. La sentenza arriva dopo l’ appello ter, disposto lo scorso 12 marzo dalla Corte di Cassazione. Nell’ appello bis Hjorth era stato condannato a 11 anni e 4 mesi, condanna già notevolmente ridotta rispetto al primo appello, che aveva sentenziato 22 anni. La prima sentenza era stata annullata chiedendo di rivalutare la resistenza a pubblico ufficiale e l’aggravante connessa all’omicidio “contro un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Cerciello: Gabriele Natale Hjorth condannato a 10 anni e 11 mesi

