Omicidio di Elisa Campeol l' Appello conferma la sentenza a Fabrizio Biscaro

La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a 25 anni inflitta in primo grado a Fabrizio Biscaro, il 40enne di Col San Martino che il 23 giugno del 2021, aveva ucciso 35enne Elisa Campeol colpendola con almeno 20 coltellate mentre prendeva il sole da sola in un spiaggetta in riva al. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it