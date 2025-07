‘Lirica al Teatro Romano’ | al via l’edizione 2025 tra musica impegno istituzionale e valorizzazione del territorio

Tempo di lettura: 3 minuti Non solo un programma artistico ma l’esempio di una proficua collaborazione istituzionale per propugnare un messaggio chiaro: Benevento crede nella bellezza e vuole continuare a coltivarla, anche quando le risorse scarseggiano, anche quando il supporto economico non è scontato. È stata presentata stamattina, nell’Ambulacro del primo ordine del Teatro Romano, la nuova edizione di ‘ Lirica al Teatro Romano ‘, sotto la direzione artistica di Ferdinando Creta. Una rassegna che, dopo la prima edizione nel 2019, è ormai diventata appuntamento fisso per gli amanti del melodramma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Lirica al Teatro Romano’: al via l’edizione 2025 tra musica, impegno istituzionale e valorizzazione del territorio

In questa notizia si parla di: teatro - romano - edizione - istituzionale

Beni culturali, al via gli scavi: due anni di lavori per riportare alla luce il teatro ellenistico-romano a Tusa - Serviranno due anni di lavori per riportare alla luce il teatro ellenistico - romano nel sito archeologico di Halaesa Arconidea, nel territorio di Tusa, nel Messinese.

Teatro Romano, il 4 maggio ingresso gratuito: punto lettura ‘Nati per Leggere’ - Tempo di lettura: < 1 minuto Il 4 maggio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Letture per i più piccoli al Teatro Romano di Benevento: torna “Domenica al Museo” - Comunicato Stampa Ingresso gratuito e attività per famiglie il 4 maggio con le volontarie di Nati per Leggere Il 4 maggio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, … Continua L'articolo Letture per i più piccoli al Teatro Romano di Benevento: torna “Domenica al Museo” proviene da Fremondoweb.

La grande lirica torna a incantare il Teatro Romano di Benevento con un’imperdibile stagione estiva all’insegna della musica, dell’arte e della cultura. Martedì 15 luglio alle ore 11.30, presso l’Ambulacro del primo ordine del Teatro Romano, si terrà la conferen Vai su Facebook

Teatro Romano, ecco la “sua“ estate. Presentata la 64esima stagione; Sito Istituzionale | Edipo Re inaugura il Teatro Ostia Antica Festival; Fair Play Menarini, è il giorno del gran finale al Teatro Romano di Fiesole.

Teatro Romano, ecco la “sua“ estate. Presentata la 64esima stagione - Manca davvero pochissimo all’inizio della 64esima stagione estiva al Teatro Romano di Gubbio, in programma dal 18 luglio al 17 agosto. Segnala msn.com

A Volterra al via la XXIII edizione del Festival del Teatro Romano - (askanews) – Prende il via oggi a Volterra la XXIII edizione del Festival Internazionale del Teatro Romano con un cartellone di 18 appuntamenti tra teatro, danza, musica ed editoria a cu ... Da askanews.it