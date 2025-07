Rapina con pistola sulla via Varesina arrestata una gang di 6 giovanissimi

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato sei ragazzi tra i 18 e i 19 anni, per una rapina con pistola sulla via Varesina. A finire in manette sono stati tre 18enni cittadini egiziani, un 18enne cittadino italiano e due 19enni cittadini egiziani: l’accusa è di rapina aggravata ai danni di due giovani. Accerchiati . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: rapina - pistola - varesina - arrestata

