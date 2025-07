Finti numeri di telefono istituzionali per spillare denaro | due cittadini truffati per più di 24mila euro con la tecnica dello spoofing

È arrivata anche in Abruzzo la truffa del cosiddetto "spoofing", un sistema che consente ai malintenzionati di mascherare il numero di telefono di chi chiama, facendolo apparire come affidabile o istituzionale. L'Adnkronos racconta infatti di due truffe, messe a segno nei giorni scorsi, ai.

Femminicidio Ilaria Sula: i depistaggi e le prese in giro di Mark Samson, dal telefono ai finti messaggi - Sin dal giorno del femminicidio Mark Samson ha tentato in tutti i modi di depistare le indagini. Ieri la notizia del ritrovamento del cellulare della ragazza, che il 23enne diceva di aver gettato in un tombino.

Fanno comparire il numero del commissariato, al telefono finti poliziotti svuotano i conti. "Segnalate gli episodi" - Truffe telefoniche sempre più subdole e pericolose, i malinenzionati fanno comparire il numero del Commissariato di Cesena: la Polizia di Stato sta indagando sulle diverse segnalazioni di truffe telefoniche messe a segno da finti poliziotti che contattano le vittime, facendo comparire l’utenza.

Falsi messaggi dall’ASL, allarme per la nuova truffa in varie regioni: come funziona e come difendersi; Occhio ai messaggi truffa dei finti uffici Usl. La vera Asl Tse: Non rispondete, vi vogliono sottrarre i soldi. Come funzionano i raggiri e come evitarli; Truffe online a Vibo, l’ultima frontiera dell’inganno: finti poliziotti e numeri clonati.

Allarme finti poliziotti al telefono: la questura mette in guardia - In questi giorni è scattato l’allarme truffe telefoniche a danno di qualsiasi cittadino con numerazione telefonica. Scrive punto-informatico.it

Baldelli, da 19/8 stop a finti numeri fissi chiamate moleste - MSN - e il 19 novembre saranno attivati altrettanti filtri per le telefonate in entrata dall'estero con finti numeri di telefono ... Riporta msn.com