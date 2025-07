L’Effetto star esiste ed è naturale | 3 trattamenti estetici per un viso scolpito liftato e luminoso anche in vacanza

Firmato dal Dott. Gennaro Barbuto, il protocollo estetico d’eccellenza ispirato alla beauty routine delle celebrity è studiato per ripristinare la naturale bellezza del volto. In estate e oltre. La stagione estiva, con il suo mix di sole, salsedine, alte temperature e vita all’aria aperta, rappresenta un piacere per i sensi ma una sfida per la pelle. Non è raro, infatti, che l’epidermide perda tono, si disidrati o appaia spenta al rientro dalle vacanze, rendendo necessario un intervento mirato prima ancora di esporsi ai primi raggi. Per affrontare al meglio i mesi più caldi e quelli successivi, la prevenzione diventa la strategia più efficace. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Effetto star esiste (ed è naturale): 3 trattamenti estetici per un viso scolpito, liftato e luminoso anche in vacanza

In questa notizia si parla di: naturale - effetto - star - esiste

Il blonzing è una tecnica make up che dona luminosità , un effetto fresco naturale e anche giovinezza al viso. Ideale in estate. Come si fa - C he sia per le alte temperature o perché nelle ultime stagioni il make up ha puntato sempre di più sul minimalismo, il blonzing è l’ultimo trend trucco che ben si presta alle giornate estive.

5 star review from Vito Giovanni Sansone: Efficace Prodotto naturale ed ho avuto subito un effetto positivo al funzionamento della prostata https://santeglebioshop.it/products/prostata-felice-bio Vai su Facebook

50 sfumature di castano: le calde nuance di tendenza dell'estate 2025; Tendenze unghie: le idee manicure più belle arrivano dalle star al Met Gala 2025; I migliori beauty look degli Oscar 2025 tra labbra nude e chignon raffinati.

L'effetto farfalla esiste davvero? | National Geographic - L'effetto farfalla "ha sconvolto la scienza a livello filosofico, dimostrando che la modellazione del futuro è prevedibile solo fino a un certo punto, e che il 'caos', per dirla con Lorenz, è sempre ... Da nationalgeographic.it

Antirughe naturale effetto botox per una skin care perfetta - Un incarnato perfetto, rughe distese e una pelle splendida: il segreto delle star per un viso sempre giovane è l’antirughe naturale effetto botoxincarnato perfetto, rughe distese e una pelle ... Lo riporta dilei.it