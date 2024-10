Ricordate i banchi a rotelle? Dalle scuole finiscono alle associazioni: il caso di Legnano (Di lunedì 21 ottobre 2024) C’è chi li ha accumulati in qualche scantinato dell’istituto e ancora non sa cosa farsene e chi li guarda con ben poca nostalgia ogni volta che li incrocia con lo sguardo, abbandonati in un angolo di qualche aula: c’è, infine, chi ha deciso di dare una nuova vita a quello che è stato un simbolo ben poco positivo di un periodo altrettanto sofferto. I famigerati “banchi a rotelle“ - in questo caso quelli dei liceo Galilei di Legnano - che hanno avuto il loro momento di gloria durante la pandemia, troveranno infatti nuova vita nelle sedi delle associazioni del territorio, dove verranno riassegnate grazie a un intervento tradotto in pratica dai Rotary Castellanza e un accordo di comodato d’uso. Ilgiorno.it - Ricordate i banchi a rotelle? Dalle scuole finiscono alle associazioni: il caso di Legnano Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) C’è chi li ha accumulati in qualche scantinato dell’istituto e ancora non sa cosa farsene e chi li guarda con ben poca nostalgia ogni volta che li incrocia con lo sguardo, abbandonati in un angolo di qualche aula: c’è, infine, chi ha deciso di dare una nuova vita a quello che è stato un simbolo ben poco positivo di un periodo altrettanto sofferto. I famigerati ““ - in questoquelli dei liceo Galilei di- che hanno avuto il loro momento di gloria durante la pandemia, troveranno infatti nuova vita nelle sedi delledel territorio, dove verranno riassegnate grazie a un intervento tradotto in pratica dai Rotary Castellanza e un accordo di comodato d’uso.

