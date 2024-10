Ranking Wta aggiornato a lunedì 21 ottobre 2024 | Sabalenka torna n1 al mondo

Ranking Wta aggiornato a lunedì 21 ottobre 2024: Sabalenka torna n°1 al mondo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il nuovo Ranking Wta aggiornato a lunedì 21 ottobre 2024, al termine degli appuntamenti di Osaka e Ningbo. Aryna Sabalenka torna numero uno al mondo e lo fa meritatamente dopo quella che – con le Finals ancora da disputare – è stata una grande stagione per lei. Il balzo in avanti lo fa Daria Kasatkina, che guadagna due posizioni dopo il suo bel torneo a Ningbo. Rientra in top-10 anche Beatriz Haddad Maia, mentre saluta per il momento le prime 10 Danielle Collins. Perde sei posizioni Lucia Bronzetti, mentre non cambia molto per Cocciaretto ed Errani. Trevisan sempre lontana dalla top-100. Ranking Wta aggiornato a lunedì 21 ottobre 2024 Iga Swiatek 9.665 punti Aryna Sabalenka 9.706 Coco Gauff 5.973 Jessica Pegula 5.785 Elena Rybakina 5.471 Jasmine Paolini 5.144 Qinwen Zheng 4.480 Emma Navarro 3.698 Daria Kasatkina 3.500 Beatriz Haddad Maia 3.194 Elisabetta Cocciaretto 1.048 (-2) 84. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il nuovoWta21, al termine degli appuntamenti di Osaka e Ningbo. Arynanumero uno ale lo fa meritatamente dopo quella che – con le Finals ancora da disputare – è stata una grande stagione per lei. Il balzo in avanti lo fa Daria Kasatkina, che guadagna due posizioni dopo il suo bel torneo a Ningbo. Rientra in top-10 anche Beatriz Haddad Maia, mentre saluta per il momento le prime 10 Danielle Collins. Perde sei posizioni Lucia Bronzetti, mentre non cambia molto per Cocciaretto ed Errani. Trevisan sempre lontana dalla top-100.Wta21Iga Swiatek 9.665 punti Aryna9.706 Coco Gauff 5.973 Jessica Pegula 5.785 Elena Rybakina 5.471 Jasmine Paolini 5.144 Qinwen Zheng 4.480 Emma Navarro 3.698 Daria Kasatkina 3.500 Beatriz Haddad Maia 3.194 Elisabetta Cocciaretto 1.048 (-2) 84.

